Для підприємств ОПК зробили два варіанти для бронювання працівників від мобілізації: деталі

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

Про це повідомили у пресслужбі Мінстратегпрому.

Там зауважили, що відомство не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та відповідність поданих підприємством документів цим критеріям.

Відповідно до викликів воєнного часу, в міністерстві оновили ці критерії та алгоритм дій.

Ідеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.

Бронювання від 50% працівників ОПК: що це означає

Забронювати від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності, можуть підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Такі підприємства мають відповідати двом критеріям:

підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту; понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Бронювання до 50% працівників ОПК: що це означає

У цьому варіанті йдеться про підприємства, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Для бронювання підприємство має відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв:

підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту; понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період); підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України від 17.07.2020 № 808-IX Про оборонні закупівлі; підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності; підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, своєю чергою, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших зацікавлених органів державної влади.

Алгоритм дій

Алгоритм дій з метою бронювання працівників однаковий для підприємств для обох варіантів:

надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із додатками – документами на підтвердження відповідності критеріям;

за результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27

Подальші дії – згідно з Постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76.

Раніше Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, якою дозволив бронювати співробітників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, що в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Процедура подачі на бронювання визначається в залежності від сфери і може здійснюватися через центральний орган влади чи місцевий орган влади. Бронювання для підприємства надається на період, визначений як критично важливий (наразі такий статус встановлюється на 1 рік). У випадку продовження статусу критичності підприємства, проводиться перебронювання.

Також ходили чутки, що списки військовозобов’язаних потрібно буде погоджувати в ТЦК. Заступник міністра економіки України Ігор Фоменко запевнив, що не дивлячись на надходження таких ініціатив від Міноборони, Мінекономіки їх не підтримало.