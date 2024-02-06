В Україні планують розробити новий механізм бронювання працівників від мобілізації

В Україні планують розробити новий механізм бронювання від мобілізації працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Для нас важливі всі бізнеси: кожен фермер, кожна людина, навіть та, що дає 10, 20, 30 робочих місць. Кожна компанія, юридична особа, фізична особа сьогодні дуже важливі", – зауважив президент.

Він підкреслив, що в умовах війни необхідно максимально убезпечити роботу бізнесу.

Зеленський зазначив, що незабаром планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Президент наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", – заявив Зеленський.

Він додав, що важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", – зазначив президент.

Він підкреслив, що такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а і їхніх працівників.

Бізнес закликає продумати можливість додаткового бронювання працівників

Європейська Бізнес Асоціація (EБA) закликала Верховну Раду не приймати урядовий законопроєкт №10449 щодо посилення мобілізації без доопрацювань через низку суперечливих норм. Також бізнес-спільнота закликала продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників.

Так, за інформацією компаній-членів ЄБА, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії особливо складно.

"При цьому, економічний сектор держави має працювати на повну задля забезпечення потреб держави та армії. Тож з метою формування балансу задля належного функціонування економіки в країні, важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але в той же час активно працюють та сплачують податки до бюджету України", - підкреслили в ЄБА.

Там додали, що схожа ідея про автоматичне бронювання не так давно озвучувалась представниками Уряду та мала на меті запровадження автоматичного бронювання працівників на місяць (з щомісячним продовженням) враховуючи певні критерії, як-от, наприклад: або певний мінімальний обсяг заробітної плати, яку повинна отримувати особа; або сплату певної суми податку на доходи фізичних осіб щомісячно; або інші критерії.

"Така додаткова опція до вже передбачених інструментів бронювання критичних співробітників дозволить розширити категорію заброньованого працездатного населення, що матиме позитивний економічний ефект та дозволить як збалансувати економічну ситуацію в країні, так і створити додаткові надходження до бюджету на військові потреби країни", - переконані в ЄБА.

В Україні хочуть дозволити бронювати співробітників усім підприємствам

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Депутати пропонують дозволити всім підприємствам бронювати своїх співробітників за щомісячний платіж.

За даними Forbes, депутати пропонують запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Очікується, що це може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд грн. на рік.

Але у Верховній Раді сумніваються, що в Україні буде ухвалено легальну схему платного ухилення від мобілізації. Ні Уряд, ні президент на такий крок не підуть, бо це обурить більшу частину суспільства, яка буде змушена йти на фронт.