В Україні хочуть дозволити бронювати співробітників усім підприємствам: що відомо

У Верховній Раді готують законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Депутати пропонують дозволити всім підприємствам бронювати своїх співробітників за щомісячний платіж у 20 тисяч гривень за особу.

Про це повідомляє Forbes, у розпорядженні якого опинилася чернетка законопроєкту.

Депутати хочуть дати можливість бронювати важливий персонал усім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливими.

Зазначається, що ідея законопроекту, який готує економічний комітет Верховної Ради – встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника, незалежно від посади.

Головна умова – компанія має працювати у «білу» та сплачувати податки до бюджету.

За даними видання, депутати пропонують запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Очікується, що це може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд грн. на рік.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Процедура подачі на бронювання визначається в залежності від сфери і може здійснюватися через центральний орган влади чи місцевий орган влади. Бронювання для підприємства надається на період, визначений як критично важливий (наразі такий статус встановлюється на 1 рік). У випадку продовження статусу критичності підприємства, проводиться перебронювання.

Також ходили чутки, що списки військовозобов’язаних потрібно буде погоджувати в ТЦК. Заступник міністра економіки України Ігор Фоменко запевнив, що не дивлячись на надходження таких ініціатив від Міноборони, Мінекономіки їх не підтримало.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ не підтримали пропозиції щодо розширення категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову під час воєнного стану.

Наразі Кабмін дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.