В Украине хотят разрешить бронировать сотрудников всем предприятиям: что известно

В Верховной Раде готовят законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают разрешить всем предприятиям бронировать своих сотрудников за ежемесячный платеж в 20 тысяч гривен за человека.

Об этом сообщает Forbes, в распоряжении которого оказался черновик законопроекта.

Депутаты хотят дать возможность бронировать важный персонал всем предприятиям, а не только тем, которые определил Кабмин критически важными.

Отмечается, что идея законопроекта, подготавливаемого экономическим комитетом Верховной Рады – установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника, независимо от должности.

Главное условие – компания должна работать в "белую" и платить налоги в бюджет.

По данным издания, депутаты предлагают ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника - к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Ожидается, что это может принести в бюджет от 18 млрд до 155 млрд грн в год.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на 1 год. В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.

Также ходили слухи, что списки военнообязанных нужно будет согласовывать в ТЦК. Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко заверил, что, несмотря на поступления таких инициатив от Минобороны, Минэкономики их не поддержало.

Кабмин разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности.