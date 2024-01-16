Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК

Правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 16 января 2024, сообщает пресс-служба КМУ.

Отмечается, что согласно принятому решению военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

“Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности. Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства", – прокомментировал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Он добавил, что это решение – общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики.

"Наша первоочередная задача – обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы", - подчеркнул Фоменко.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на период, определенный как критически важный (в настоящее время такой статус устанавливается на 1 год). В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.

Также ходили слухи, что списки военнообязанных нужно будет согласовывать в ТЦК. Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко заверил, что, несмотря на поступления таких инициатив от Минобороны, Минэкономики их не поддержало.