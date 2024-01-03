Энергетические компании проверят законность предоставления бронирований военнообязанным работникам

Министерство энергетики Украины поручило провести проверки предоставления брони (временной отсрочки от мобилизации) работникам энергетических компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Как говорится в прессрелизе, причиной такого решения стал факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.

Руководство АО "Украинские распределительные сети" выявило, что во избежание службы в ВСУ указанное лицо в апреле 2023 года было принято на должность заместителя начальника центральной службы приборов учета и метрологии в ПАО "Черкассыоблэнерго".

Впоследствии этот сотрудник, действуя вместе с должностными лицами "Черкассыоблэнерго", инициировал издание приказа о введении дистанционной работы. В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также получил временную отсрочку от мобилизации, предоставляемую работникам критически важных для функционирования государства компаний и предприятий.

Обнаружив этот факт, "Украинские распределительные сети" направили соответствующее обращение в прокуратуру.

В Минэнерго отмечают, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу.

Однако для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и для объективной проверки фактов выдачи бронирований Министерство поручило всем энергетическим компаниям страны провести проверки бронирования своих работников.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже указаны верно. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на период, определенный как критически важный (в настоящее время такой статус устанавливается на 1 год). В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.

Также ходили слухи, что списки военнообязанных нужно будет согласовывать в ТЦК. Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко заверил, что, несмотря на поступление таких инициатив от Минобороны, Минэкономики их не поддержало.

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