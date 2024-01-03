Енергетичні компанії перевірять законність надання бронювань військовозобов'язаним працівникам

Міністерство енергетики України доручило провести перевірки надання броні (тимчасової відстрочки від мобілізації) працівникам енергетичних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Як йдеться у пресрелізі, причиною такого рішення став факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

Керівництво АТ "Українські розподільні мережі" виявило, що з метою уникнення служби у ЗСУ зазначену особу у квітні 2023 року було прийнято на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології до ПАТ "Черкасиобленерго".

Згодом цей співробітник, діючи разом з посадовими особами "Черкасиобленерго", ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

Виявивши цей факт, "Українські розподільні мережі" спрямували відповідне звернення до прокуратури.

У Міненерго наголошують, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу.

Однак для запобігання маніпуляціям, зловживанням та з метою об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань Міністерство доручило всім енергетичним компаніям країни провести перевірки бронювання своїх працівників.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Процедура подачі на бронювання визначається в залежності від сфери і може здійснюватися через центральний орган влади чи місцевий орган влади. Бронювання для підприємства надається на період, визначений як критично важливий (наразі такий статус встановлюється на 1 рік). У випадку продовження статусу критичності підприємства, проводиться перебронювання.

Також ходили чутки, що списки військовозобов’язаних потрібно буде погоджувати в ТЦК. Заступник міністра економіки України Ігор Фоменко запевнив, що не дивлячись на надходження таких ініціатив від Міноборони, Мінекономіки їх не підтримало.

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