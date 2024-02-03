У Раді назвали суму, необхідну для мобілізації 500 тис чоловіків

Міністерство оборони і Міністерство фінансів разом із профільними комітетами Верховної Ради оцінили, що витрати на мобілізацію ще 500 тисяч чоловік та оновлення озброєнь потягне з бюджету додатково понад 700 мільярдів гривень.

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Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, у подкасті Центру економічної стратегії.

За її словами, для мобілізації такої кількості осіб, лише на навчання, зарплати та уніформу необхідно виділити 322 мільярди гривень, а на придбання та оновлення військової техніки потрібно додатково 400 мільярдів гривень.

Тобто разом ідеться зараз про потребу на додаткову потребу на 2024 рік близько 720 млрд грн.

Підласа додає, що це близько 22,5% усіх видатків в 2024 році і 41% видатків на оборону.

"На потреби оборони можна спрямовувати лише власний ресурс. Тобто кошти міжнародних партнерів які надходять до бюджету не можна витрачати на забезпечення армії, і ось ці розмови про те, де взяти додаткові гроші в бюджет якраз є наслідком цієї потреби, тому що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців - це дуже нетривіальна задача", - розповіла вона.

В той же час, президент України Володимир Зеленський не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей.

"Я поки що не бачу потреби мобілізувати 500 000 тисяч людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: півмільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", – підкреслив Зеленський.

За його словами, наразі чисельність української армії 880 тисяч.

Нагадаємо, військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Джерело фото: ua.depositphotos.com