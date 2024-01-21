Зеленський не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей

Президент України Володимир Зеленський виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію, але не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

За словами гаранта, на фронті багато військових, які перебувають там з початку повномасштабної війни. Всі вони заслуговують на відпочинок.

"Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - сказав президент.

Він додав, що надзвичайно важливо – готувати людей, а не відправляти одразу на передову, бо вони – не м'ясо, а люди.

Потрібно також, за словами глави держави, говорити, куди підуть люди, бо "вони не можуть йти просто у темряві та не знати, куди і на скільки йдуть".

"Люди - це не м’ясо. Важливо сказати, куди людина іде, що вона буде тренована, що у неї буде достатньо всього. Якщо не вистачає людей натренованих, професійних, то треба дати військовим інструмент, у виді мобілізації, аби вони могли мобілізувати частину суспільства та підготувати, а не кидати їх на поле бою", - наголосив Зеленський.

Він додав, що законопроєкт про мобілізацію дуже важливий, але він має бути "розумним та справедливим".

Водночас Зеленський заявив, що мобілізація, ймовірно, буде меншою, ніж 500 000 осіб.

"Я поки що не бачу потреби мобілізувати 500 000 тисяч людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: півмільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", – підкреслив Зеленський.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна Рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Також Міністерство оборони у цьому році хоче призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном.

Мобілізація в Україні: провал законопроєкту від уряду

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді обмеження права на користування та розпорядження коштами.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Також Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроєкті про мобілізацію №10378 певні положення, які можуть сприяти корупційним ризикам.

У підсумку 11 грудня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт повернули уряду на доопрацювання.

Втім, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що це уряд відкликав документ. Слова Мельничука підтверджує й інформація в картці законопроєкту на сайті парламенту, де вказано статус "Проєкт відкликано".

Наразі Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. В документі враховано всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Уряд внесе нову редакцію законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради найближчим часом.

Як розповів народний депутат України Ярослав Железняк, у січні депутати можуть розглянути законопроєкт про зміни щодо мобілізації.