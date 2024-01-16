Коли Кабмін внесе до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію

Уряд внесе нову редакцію законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради не найближчими днями – йдеться про тижні.

Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що кардинальних змін у новій редакції законопроєкту не буде, проте зміняться «підходи до окремих категорій громадян».

"Головна ідея законопроєкту залишається незмінною — дати відпочинок тим, хто воює на передовій з 2022 року", - підкреслила Калмикова.

За її словами, в Міноборони хотіли, щоб оновлений законопроєкт про мобілізацію з'явився у Верховній Раді найближчим часом, але документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

"Ми б хотіли, щоб це було упродовж днів, але ми розуміємо, що це буде декілька тижнів", - зауважила Калмикова.

Вона додала, що початок реалізації норм законопроекту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

Нагадаємо, Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. В документі враховано всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні: провал законопроєкту від уряду

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді обмеження права на користування та розпорядження коштами.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Також Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроєкті про мобілізацію №10378 певні положення, які можуть сприяти корупційним ризикам.

У підсумку 11 грудня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт повернули уряду на доопрацювання.

Втім, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що це уряд відкликав документ. Слова Мельничука підтверджує й інформація в картці законопроєкту на сайті парламенту, де вказано статус "Проєкт відкликано".

Як розповів народний депутат України Ярослав Железняк, у січні депутати можуть розглянути законопроєкт про зміни щодо мобілізації.