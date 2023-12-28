"Норми суперечать Конституції": Омбудсмен розкритикував законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі загальнонаціонального марафону.

"У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене [...] Я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене: ми будемо ретельно його вивчати і я робитиму свої заперечення", – висловився омбудсмен.

За його словами, проблеми є з обмеженнями, які пропонується застосовувати до осіб, які ухиляються від мобілізації.

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший будинок. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", – зазначив Лубінець.

Він додав, що не можна допустити, щоб Конституація перетворилася на "папірець".

"З одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян України, ми воюємо проти Російської Федерації. Але ми не можемо прийти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, ми перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", – сказав чиновник.

Мобілізація в Україні: плани влади

Декілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво України ініціювало призов до Сил оборони до 500 тисяч людей. Тоді він говорив, що наразі немає розуміння, як відбуватимуться демобілізаційні процеси та з яких джерел фінансуватиметься мобілізація.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний днями сказав, що військове командування сформувало число людей, яких необхідно мобілізувати в 2024 році. Для цього врахували покриття поточного некомплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат, які можуть бути наступного року. Однак він додав, що не може озвучувати цю кількість, пославшись на військову таємницю.

На тлі цих обговорень Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого там прописані зміна призовного віку з 27 до 25 років та скасування права на відстрочку для людей із 3-ю групою інвалідності.

Крім того, пропонується обмежити низку громадянських прав для військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин. Ідеться про: