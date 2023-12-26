Залужний прокоментував запит на мобілізацію 500 тисяч українців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.

Про це він сказав в етері телемарафону "Єдині Новини".

Залужний підкреслив, що військове командування "якимось окремим форматом, окремим заходом безпосередньо на Кабмін чи Верховну Раду" не робило запитів "на якісь там цифри" щодо мобілізації 500 тисяч українців.

"Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави й відповідно – формує свої запити. На боєприпаси, на зброю і відповідно – на людський ресурс. Це роблять на постійній основі. І якимось окремим форматам, – ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, яким ми наділені", - зауважив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ з одного боку спростував озвучену на прес-конференції президентом Володимиром Зеленським інформацію, що військове командування запросило мобілізацію півмільйона осіб, з іншого - підтверджує, що певну цифру стосовно потреб в особовому складі наступного року було сформовано.

"Що стосується безпосередньо цієї цифри – ми її сформували відповідно й на наступний рік... У ній закладено формування нових військових частин і поповнення втрат, які країна може понести в 2024 році", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників він не може, бо це військова таємниця.

Зауважимо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін у законодавство для удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".