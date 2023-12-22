Добровільно чи примусово: у Міноборони планують набрати "потрібну" кількість людей до ЗСУ

Рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні. Комусь в будь-якому випадку треба захищати державу на бойових посадах, і Міноборони все одно набере необхідну кількість людей до армії.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк, пише РБК-Україна.

Він закликав вступати до лав Сил оборони за допомогою механізму рекрутингу, але нагадав, що він не скасовує мобілізацію.

За словами Павлюка, в українців на тлі розмов про рекрутинг може скластися хибне враження, що відтепер країну захищає "тільки той, хто хоче, а хто не хоче, тому не треба". Однак це зовсім не так.

Як зауважив речник Міноборони, рекрутинг - це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в ЗСУ.

"Ми пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ пропонуємо вибір спеціальностей. Але це не означає, що служитимуть лише тільки ті, хто хочуть і що тепер можна обрати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях", - підкреслив Павлюк.

Він наголосив, що комусь в будь-якому випадку треба захищати державу на бойових посадах, і держава все одно набере необхідну кількість людей до армії.

"Ми, звичайно, зацікавлені набирати якнайбільше людей механізмами рекрутингу. Ми все одно доберемо ту кількість людей, яку потрібно, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу чи механізмами мобілізації – все одно доведеться добирати” – сказав Павлюк.

Скільки саме людей потрібно армії, він не уточнив.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту «рекрутинг» приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Мобілізація в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 14 лютого 2024-го.

Після вручення повістки громадяни повинні прийти до територіального центру комплектування для перевірки даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022-го ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.