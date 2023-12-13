Міноборони залучило OLX до рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України. Як повідомляють в Міноборони, документ про співпрацю підписали заступниця міністра Наталія Калмикова та директор ТОВ "Ємаркет Україна" Катерина Онищенко.

"Дуже тішить, що представники бізнесу засвідчують патріотичну позицію й пропонують свої можливості задля цієї справи. Проєкт уже демонструє перші позитивні результати", – зазначила Калмикова.

OLX - вже четверта компанія, з якою оборонне відомство працюватиме в цьому питанні. Наразі партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більше 1000 вакансій у Силах оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків.

"Ми з "OLX Робота" охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. І таких фахівців на "OLX Робота" чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом", – вказала Онищенко.

Нагадаємо, що Міноборони вже працює з такими компаніями як Lobby X, Work.ua та Robota.ua. Зокрема, на сайті з пошуку роботи Work.ua з'явиася окрема сторінка work.ua/zsu, де зібрано повний перелік підрозділів, які активно шукають кваліфікованих спеціалістів.

У міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.