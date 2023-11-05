Рекрутинг замість призову: в Міноборони затвердили Концепцію військової кадрової політики

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Яких результатів очікують

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Мобілізація в Україні

Зауважимо, призначений 6 вересня новим міністром оборони Рустем Умєров заявив, що хоче взятися за диджиталізацію призову на військову службу, ввівши електронний військовий квиток та електронний реєстр призовників.

І невідкладно під цю програмну заяву міністра депутати виписали законопроєкт, яким урегулюється питання створення та наповнення електронного реєстру призовників та військовозобов'язаних.

Пропонується, що до реєстру заноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, окрім інформації, що становить державну таємницю.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Військове відомство отримає також доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобовʼязаного, який має бути створений відповідно до цього проєкту закону.

Крім того, в Україні запустять реєстр військовозобов'язаних"Оберіг", який розробляє Мінцифри.

Але, як обіцяє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, військовозобов'язаним чоловікам через додаток "Дія" не роздаватимуть повістки. За його словами, таке нововведення навіть не планується.