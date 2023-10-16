Кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася на 40%

За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч - зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць. Порівняно з 2021 роком чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40 відсотків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони України

Що вже змінилося у питаннях рівноправності?

У Міноборони зауважують, що скасували усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо", - підкреслюють у відомстві.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

"Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні", - зауважують у відомстві.

Жінкам надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів

З 2019-го року Уряд України дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам.

"Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад", - зазначають у відомстві.

Там нагадують, що організували системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.

"Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині – ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах", - наголошують в Міноборони.

Там переконують, що враховують аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів, а всі документи, які розробляє МОУ проходять гендерну експертизу.

Додаткові умови для жінок

"Додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма – фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше «форми для жінок» донедавна в українській армії не було", - наголошують в Міноборони.

Крім того, кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Також введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ – це 81 позаштатних та 74 – на громадських засадах.

"Продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних", - підкреслюють в Міноборони і додають, що Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності.

Зауважимо, у лавах Збройних сил України понад 5 тисяч жінок наразі воюють на передовій.