Число женщин в рядах ВСУ увеличилось на 40%

За 2 года количество женщин военнослужащих выросло на 12 тысяч - сейчас проходит службу почти 43 тысячи. По сравнению с 2021 годом, численность женщин военнослужащих в рядах ВСУ увеличилась на 40 процентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Что уже изменилось в вопросах равноправия?

В Минобороны отмечают, что отменили все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям.

"Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.", – подчеркивают в ведомстве.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

"Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании", - отмечают в ведомстве.

Женщинам предоставили возможность для получения военного образования всех уровней

С 2019-го года Правительство Украины разрешило поступать в военные лицеи девушкам.

"Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а впоследствии и служить по широкому перечню должностей", - отмечают в ведомстве.

Там напоминают, что была организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

"Раньше тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по вопросам равноправия украинской армии не проводилось. Сейчас – эта работа проходит постоянно во всех воинских частях", - подчеркивают в Минобороны.

Там утверждают, что учитывают аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов, а все документы, разрабатываемые МОУ проходят гендерную экспертизу.

Дополнительные условия для женщин

"Дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма – финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин" недавно в украинской армии не было", - подчеркивают в Минобороны.

Кроме того, каждый командующий родами войск получил штатного советника. Также введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ – это 81 внештатный и 74 – на общественных началах.

"Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих-женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных", - подчеркивают в Минобороны и добавляют, что Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности в сфере гендерной. равенства.

Заметим, в рядах Вооруженных сил Украины более 5 тысяч женщин воюют на передовой.