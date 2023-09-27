Военный учет женщин с 1 октября: будут ли изменения в условиях выезда за границу

Женщины-медики и женщины-фармацевты, которые с 1 октября должны стать на военный учет, смогут и дальше беспрепятственно выезжать за границу.

Об этом идет речь в разъяснении Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отмечают, что женщин медиков и фармацевтов обеспокоили заявления, что с 1 октября они обязательно должны стать на военный учет и будут ограничены в выезде за границу.

"Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям: врач, стоматолог, акушерка, сестра медицинская, фармацевт и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д., уже должны состоять на военном учете. Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете", - отмечают в Минздраве.

Поэтому с января 2023 женщины, которые учатся на медицинские или фармацевтические специальности, ставятся на военный учет сразу по окончании обучения. Заведение за 2 месяца до завершения обучения представляет списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Что изменится с 1 октября?

Поскольку более 30 лет постановка на военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала не в совершенстве, часть медиков в нем не учтены.

Поэтому с 1 октября 2023 на военный учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились.

"Постановка на военный учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве", - отмечают в Минздраве.

Чтобы стать на военный учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года – до 31 декабря 2026 года.

Что будет с трудоустройством?

До 31 декабря 2026 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при принятии на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о нем Территориальный центр комплектования.

Затем женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для взятия на военный учет.

Выезд женщин за границу

Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу. Начиная с 1 октября 2023 г. никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин – не будет.

"Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, стоит она на военном учете или нет. В настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности", - подчеркивают в Минздраве.

Напомним, согласно закону, украинки, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных. В то же время женщина может добровольно изъявить желание встать на учет.

Заметим, в рядах Вооруженных сил Украины служат 42 тысяч женщин-военнослужащих, вместе с гражданскими работницами их количество достигает 60 тысяч. Из них более 5 тысяч женщин на передовой.