Минобороны представило обновленную летнюю форму одежды для женщин (ФОТО)

В Министерстве обороны Украины представили обновленную летнюю полевую женскую форму одежды. Благодаря конструктивным изменениям, она стала более удобной и учитывает особенности женского телосложения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что учитывая антропометрические данные женщин, в полевую форму одежды внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское телосложение.

В форму для женщин внесли следующие изменения:

кулиска на кителе для регулировки лишнего объема ткани на спине,

укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний,

эластичная лента под коленями для уменьшения ширины штанины,

завышенная линия талии в брюках с "туннельным" поясом ( в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).

"О белье: оно универсальное, с высокой посадкой, в составе хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму", - рассказали военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в эксплуатации одежды.

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил важность таких изменений, поскольку в рядах Вооруженных Сил находятся около 42 тыс. военнослужащих, а около пяти тысяч из них находятся на передовой, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.

"Поэтому наша задача – обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды – это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее каждый день", - подчеркнул Шарапов.

Напомним, согласно закону, украинки, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных. В то же время женщина должна изъявить желание встать на учет.