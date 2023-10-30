Федоров розповів, чи будуть повістки у "Дії" та як відбуватиметься "смарт-мобілізація"

В Україні не роздаватимуть повістки військовозобов'язаним чоловікам через додаток "Дія". Крім того, таке нововведення навіть не планується.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Реєстр військовозобов'язаних"Оберіг"

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у "Дії", - зазначив Федоров.

Він також розповів про реєстр військовозобов'язаних"Оберіг", який розробляє Мінцифри.

"Насправді він вводився в експлуатацію досить довго, наповнювався також довго, але він не з'явився під час повномасштабного вторгнення, він був ще до цього. І, по суті, кожен військомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в цих папочках. По суті, перша задача була – це відцифрувати ці папочки, внести їх в систему, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися – тобто для того, щоб робити якесь прогнозування. Цей етап закінчився, більше ніж 90% вже відцифровано саме цієї інформації", - зазначив Федоров.

Він зауважив, що тепер все буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, вже відразу інформація знаходиться в цій системі.

"По суті, це автоматизація роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі. З іншої точки зору, це про якісні дані, які дозволяють Збройним силам, головнокомандувачу приймати управлінські рішення, скільки людей мобілізувати, хто йому потрібен і так далі", - пояснив міністр.

Він додав, що коли людина одружується, раніше потрібно було прийти у військкомат і сповістити про це. Відтепер ця інформація автоматично змінюватиме статус в реєстрі "Оберіг" і тоді не потрібно приходити в військкомат.

В Україні планують запустити "смарт-мобілізацію"

За словами Федорова, в Україні планують запустити "смарт-мобілізацію". Вона дозволить призовникам самостійно вибрати спеціалізацію, на якій вони готові нести службу.

Як повідомив Федоров, "через місяць-два" планують запустити пілотний проект за першою спеціальністю - оператор дронів.

"Ми запускатимемо пілот на операторів дронів, і людина вибирає, що вона хоче стати оператором дронів та планує служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе ризики, як ти навчатимешся", - підкреслив Федоров.

Він зауважив, що людина зможе самостійно, без отримання повістки, залишити заявку на певну спеціальність, пройти рекрутерів, тести та навчання, і тоді вона зможе потрапити на ту посаду, на яку сама себе мобілізувала.

При цьому процедура проходитиме поза військкоматами, а через рекрутерів.

За словами Федорова, після запуску проекту можна буде побачити, скільки українців хочуть мобілізуватися самостійно, як вони проходитимуть відбір, як вони після цього служитимуть та наскільки будуть мотивовані.

"Є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або обіймати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує професійна людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поряд буде броньована техніка, мій керівник дбатиме про моє життя і у нього точна якісна ситуаційна поінформованість, для нього моє життя – це найголовніше", - наголосив Федоров.

Мобілізація в Україні

Зауважимо, призначений 6 вересня новим міністром оборони Рустем Умєров заявив, що хоче взятися за диджиталізацію призову на військову службу, ввівши електронний військовий квиток та електронний реєстр призовників.

І невідкладно під цю програмну заяву міністра депутати виписали законопроєкт, яким урегулюється питання створення та наповнення електронного реєстру призовників та військовозобов'язаних.

Пропонується, що до реєстру заноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, окрім інформації, що становить державну таємницю.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Військове відомство отримає також доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобовʼязаного, який має бути створений відповідно до цього проєкту закону.