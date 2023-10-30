Федоров рассказал, будут ли повестки в "Дії" и как будет происходить "смарт-мобилизация"

В Украине не будут раздавать повестки военнообязанным мужчинам через приложение "Дія". Кроме того, такое новшество даже не планируется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Реестр военнообязанных "Оберег"

"Не будет повесток в "Дії". Мне кажется, что пока я работаю министром, все, о чем мы говорим - мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії", - отметил Федоров.

Он также рассказал о реестре военнообязанных "Оберег", который разрабатывает Минцифры.

"На самом деле он вводился в эксплуатацию достаточно долго, наполнялся также долго, но он не появился во время полномасштабного вторжения, он был еще до этого. И, по сути, каждый военнослужащий владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит по папочкам. По сути, первая задача была – отцифровать эти папочки, внести их в систему, для того, чтобы эта информация была онлайн, и когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Этот этап закончился, более 90% уже отцифровано именно этой информации", - отметил Федоров.

Он сообщил, что теперь все будет построено таким образом, что, когда человек приходит в военкомат, уже сразу информация находится в этой системе.

"По сути, это автоматизация работы военкоматов, которая убирает эти очереди, окошки и т.д. Это о сервисе в самом военкомате. С другой точки зрения, это о качественных данных, позволяющих Вооруженным силам, главнокомандующему принимать управленческие решения, сколько людей мобилизовать, кто ему нужен и так далее", – пояснил министр.

Он добавил, что когда человек женится, раньше нужно было прийти в военкомат и известить об этом. Теперь эта информация будет автоматически изменять статус в реестре "Оберег" и тогда не нужно приходить в военкомат.

В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию"

По словам Федорова, в Украине планируется запустить "смарт-мобилизацию". Она позволит призывникам самостоятельно выбрать специализацию, на которой они готовы нести службу.

Как сообщил Федоров, "через месяц-два" планируют запустить пилотный проект по первой специальности – оператор дронов.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов и планирует служить во роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, которые обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что человек сможет самостоятельно, без получения повестки, оставить заявку на определенную специальность, пройти рекрутеров, тесты и обучение, и тогда он сможет попасть на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

При этом процедура будет проходить вне военкоматов, а через рекрутеров.

По словам Федорова, после запуска проекта можно будет увидеть сколько украинцев хотят мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, как они после этого будут служить и насколько будут мотивированы.

"Есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель заботится о моей жизни. Для него моя жизнь – это самое главное", - подчеркнул Федоров.

Мобилизация в Украине

Отметим, что назначенный 6 сентября новым министром обороны Рустем Умеров заявил, что хочет взяться за диджилизацию призыва на военную службу, введя электронный военный билет и электронный реестр призывников.

И безотлагательно под это программное заявление министра депутаты выписали законопроект, которым урегулируется вопрос создания и наполнения электронного реестра призывников и военнообязанных.

Предлагается, что в реестр будут заносить персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов и данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Военное ведомство получит также доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.