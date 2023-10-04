Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних уже запущено - Мінцифри

В Україні вже запущено єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних та наповнений інформацією більш ніж на 90%. Реєстр назвали "Оберіг".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі Еспресо.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту) до неї витримані. Це досить захищений продукт, який не має жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора роки повномасштабної війни немає витоку чутливої інформації", - сказав Федоров.

Він зазначив, що поки що є питання щодо сервісів на базі реєстру, а Мінцифри очікує на бачення нової команди Міноборони.

Зауважимо, призначений 6 вересня новим міністром оборони Рустем Умєров заявив, що хоче взятися за диджиталізацію призову на військову службу, ввівши електронний військовий квиток та електронний реєстр призовників.

І невідкладно під цю програмну заяву міністра депутати виписали законопроєкт, яким урегулюється питання створення та наповнення електронного реєстру призовників та військовозобов'язаних.

Пропонується, що до реєстру заноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, окрім інформації, що становить державну таємницю.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Військове відомство отримає також доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобовʼязаного, який має бути створений відповідно до цього проєкту закону.