Минобороны хочет ввести электронный военный билет и реестр призывников

Министр обороны Рустем Умеров заявляет, что его команда в первую очередь намерена провести аудит всех направлений, находящихся в ведении оборонного ведомства, а затем приняться за диджитализацию процессов призыва на военную службу. Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", он сказал в ходе своего выступления на заседании Верховной Рады в среду.

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"Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны", – отметил новоназначенный руководитель ведомства.

Умеров сообщил, что команда Минобороны разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией национальной безопасности и обороны согласно "доктрине победы" президента, новым вызовам, реалиям и стандартам НАТО.

Среди прочего, по словам министра, его команда планирует ввести в Украине электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий.

"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", – сказал он.

Новый министр также заявил, что Украине ежегодно необходимо более 3 триллионов гривен на военные расходы, из которых 1,6 триллиона – для сектора безопасности и обороны.

"С каждым днем военные расходы увеличиваются, и мы должны иметь мощную стратегию, как в таких реалиях действовать стране, чтобы победить. Более 3 триллионов нужно Украине ежегодно. Из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны. Доходная часть бюджета - всего 1,4 триллиона, то есть дополнительно требуется более 1,5 триллиона для продолжения борьбы", – сказал он.

По его словам, более миллиона человек на сегодняшний день задействованы в секторе безопасности и обороны страны, из чего более 800 тысяч – в Вооруженных силах Украины, хотя к началу полномасштабной войны эта цифра составляла 261 тысячу.

"Обороны расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ – почти в десять раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП, огромная для какой угодно экономики мира цифра", – отметил глава оборонного ведомства.

Умеров также подчеркнул, что только до конца текущего года Украине потребуется дополнительно 250 миллиардов гривен на обеспечение денежного довольствия, и эти расходы растут ежедневно.

Напомним, что Рада 6 сентября поддержала представление президента Владимира Зеленского на назначение Умерова министром обороны. Накануне с этой должности был уволен Алексей Резников, занимавший ее в течение всего периода полномасштабной войны с Россией (с 4 ноября 2021 года).

У свою очередь, Умеров до нынешнего назначения в течение года занимал должность главы Фонда государственного имущества, до этого в течение трех лет был депутатом Рады от "Голоса".