Міноборони хоче ввести електронний військовий квиток та реєстр призовників

Міністр оборони Рустем Умеров заявляє, що його команда в першу чергу має намір провести аудит усіх напрямків, які перебувають у веденні оборонного відомства, а потім братися за диджиталізацію процесів призову на військову службу. Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", він сказав у ході свого виступу на засіданні Верховної Ради у середу.

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"Міністерство оборони є ключовим органом з формування стратегій та політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямків, які сьогодні перебувають у віданні Міністерства оборони", – зазначив новопризначений керівник відомства.

Умеров повідомив, що команда Міноборони розробить концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією національної безпеки та оборони згідно з "доктриною перемоги" президента, новими викликами, реаліями та стандартами НАТО.

Серед іншого, за словами Міністра, його команда планує запровадити в Україні електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій.

"ВВК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Все, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в digital : електронний військовий квиток, цифровізація ВВК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", – сказав він.

Новий міністр також заявив, що Україні щорічно необхідно понад 3 трильйони гривень на військові витрати, з яких 1,6 трильйона – для сектору безпеки та оборони.

"З кожним днем військові витрати збільшуються, і ми повинні мати потужну стратегію, як у таких реаліях діяти країні, щоб перемогти. Понад 3 трильйони потрібно Україні щороку. З них 1,6 трильйона для сектору безпеки та оборони. Прибуткова частина бюджету – всього 1 ,4 трильйони, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйони для продовження боротьби", – сказав він.

За його словами, понад мільйон людей на сьогоднішній день задіяні у секторі безпеки та оборони країни, з чого понад 800 тисяч – у Збройних силах України, хоча на початок повномасштабної війни ця цифра становила 261 тисячу.

"Оборони витрати збільшилися більш ніж у шість разів порівняно з 2021 роком, а на ЗСУ - майже вдесятеро. Оборонний бюджет становить третину ВВП, величезна для будь-якої економіки світу цифра", - зазначив глава оборонного відомства.

Умеров також підкреслив, що лише до кінця поточного року Україні потрібно додатково 250 мільярдів гривень на грошове забезпечення, і ці витрати зростають щодня.

Нагадаємо, що Рада 6 вересня підтримала подання президента Володимира Зеленського на призначення Умерова міністром оборони. Напередодні з цієї посади було звільнено Олексія Резнікова, який займав її протягом усього періоду повномасштабної війни з Росією (з 4 листопада 2021 року).

У свою чергу Умеров до нинішнього призначення протягом року обіймав посаду голови Фонду державного майна, а до цього протягом трьох років був депутатом Ради від "Голосу".