Умєрова призначили міністром оборони

6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова Міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Під час голосування "за" були 338 депутатів.

"Всі фракції підтримали", - написав Железняк.

Що відомо про кар'єру Рустема Умєрова

У вересні 2019 року він був обраним народним депутатом від фракції "Голос". Також Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. За час роботи депутатом зареєстрував у співавторстві з колегами майже 100 законопроєктів.

Також був заступником керівника Постійної делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи.

7 вересня 2022 року він став очільником Фонду державного майна. 5 вересня 2023 року, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.

Нагадаємо, 5 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що має намір внести до Верховної Ради подання на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення замість нього голову Фонду державного майна Рустема Умєрова.