Умерова назначили министром обороны

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова Министром обороны Украины вместо Алексея Резникова.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Во время голосования "за" было 338 депутатов.

"Все фракции поддержали", – написал Железняк.

Что известно о карьере Рустема Умерова

В сентябре 2019 года он был избран народным депутатом от фракции "Голос". Также Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. За время работы депутатом зарегистрировал в соавторстве с коллегами около 100 законопроектов.

Также являлся заместителем руководителя Постоянной делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

7 сентября 2022 г. он стал главой Фонда государственного имущества. 5 сентября 2023 года на пленарном заседании Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, 5 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.