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Путь для нового министра обороны открыт: Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества
Сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, принятие соответствующего постановления №9678 "Об увольнении Умерова Рустема Энверовича с должности председателя Фонда государственного имущества Украины" поддержали 302 народных избранника.
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"Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование", - добавил Железняк.
Заметим, в понедельник, 4 сентября, Рустем Умеров подал в Верховную Раду Украины заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества.
Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
По мнению президента, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
Сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.
Кто такой глава Фонда госимущества Рустем Умеров, которым планируют заменить Резникова в должности главы Минобороны, читайте в материале Delo.ua.