Путь для нового министра обороны открыт: Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

Сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

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Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, принятие соответствующего постановления №9678 "Об увольнении Умерова Рустема Энверовича с должности председателя Фонда государственного имущества Украины" поддержали 302 народных избранника.

По фракциям:

СН – 208

ЕС – 0

Батьківщина – 11

Платформа за жизнь и мир- 20

За будущее – 10

Голос - 18

Довіра – 14

Восстановление Украины – 8

Внефракционные – 13.

"Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование", - добавил Железняк.

Заметим, в понедельник, 4 сентября, Рустем Умеров подал в Верховную Раду Украины заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

По мнению президента, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Кто такой глава Фонда госимущества Рустем Умеров, которым планируют заменить Резникова в должности главы Минобороны, читайте в материале Delo.ua.