Умєров подав до Ради заяву про звільнення з посади голови ФДМУ

У понеділок, 4 вересня, Рустем Умєров подав до Верховної Ради України заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.

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Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади", - написав він.

За словами Стефанчука, заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що має намір внести до Верховної Ради подання на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення замість нього голову Фонду державного майна Рустема Умєрова.

На думку президента, міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Хто такий голова Фонду держмайна Рустем Умєров, яким планують замінити Резнікова на посаді голови Міноборони, читайте в матеріалі Delo.ua.