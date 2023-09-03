Зеленський підтвердив, що хоче замінити Резнікова на Умєрова

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що має намір внести до Верховної Ради подання на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення замість нього голову Фонду державного майна Рустема Умєрова. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни", - сказав Зеленський.

На думку президента, міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Очолити ж його має Умєров, якого парламент вже "добре знає".

"Пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення", - підкреслив глава української держави.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, зокрема від нардепа Ярослава Железняк, що входить до фракції "Голос", куди входив і Умєров, що очільник ФДМ скоро має замінити Резнікова на посту міністра оборони.

В свою чергу, замість Умєрова, за словами Железняка, Фонд держмайна має очолити нинішня керівниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, а замість неї головою АМКУ стане чинний начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо також, що 27 липня Рада проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За словами Железняка, йому на заміну готують Юлію Федів.

Скандали із закупівлями Міноборони

Зазначимо, що в Україні вже більше пів року тривають скандали довкола корупційної складової у закупівлях Міноборони: першим таким був скандал щодо продуктів для військових за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах. У відомстві спочатку назвиали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Самому Резнікову довелося звітувати з цього приводу перед комітетом Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, але нардепи вирішили тоді не рекомендувати його відставку. Втім, скандал все ж призвів до звільнення його заступника Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Пізніше було повідомлено і про їхній арешт.

Крім того, раднику заступника міністра поліція повідомила про підозру в участі у схемі заволодіння 1,7 мільярда гривень при закупівлі товарів для потреб Збройних сил України. СБУ теж повідомила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони: суму збитків, завдана Міноборони, було оцінено у 119,5 мільйона гривень.

Після скандалу у Міноборони провели кадрові зміни, і навіть планувалося замінити Резнікова, перевівши його на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова - призначивши на міністром оборони. Але згодом Резніков заявив, що відмовиться якщо отримає пропозицію про переведення. Після чого заміну міністра оборони відклали.

В серпні ж виникли нові скандали, зокрема довкола закупівель Міноборони у польської компанії Alfa бронежилетів та шоломів, які виявилися непридатними, а також гаубиць та боєприпасів , які було поставлено в дуже малій кількості від запитуваної. Через це Alfa станом ще на початок 2023 року за різними контрактами мала заборгованостей перед Міноборони на більш як 3,5 мільярда гривень.

Ще однією скандальною темою стала закупівля Міноборони, як стверджували журналісти, літніх турецьких курток замість зимових за завищеними цінами. Резніков такі звинувачення спростовував, закликаючи ЗМІ прибрати "неперевірені матеріали".