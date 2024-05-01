Учасниці Women Partnership Hackathon отримають сертифікати на розвиток ідей

З 13 по 15 червня у Києві відбудеться 3-денний Women Partnership Hackathon для об'єднання бізнесів українських жінок-підприємиць. Організатором заходу виступає ГО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Мета хакатону - сприяти кросс-секторальному партнерству між жіночими компаніями, розробці та впровадженню нових ціннісних ініціатив для українського ринку. 30 підприємиць зможуть представити креативні ідеї партнерства, довести їхню актуальність та перспективність.

Серед учасниць оберуть 10 переможниць, які отримають сертифікати на оплату різноманітних послуг для реалізації своїх ідей, як от:

розробка маркетингової стратегії;

просування та реклама;

створення/тестування нового продукту;

удосконалення поточного продукту/ініціативи;

брендинг/ребрендинг дослідження ринку тощо.

Долучитися до Women Partnership Hackathon можна, заповнивши онлайн-форму. Участь безкоштовна для офіційно зареєстрованих в Україні жіночих підприємств.

Хакатон є безкоштовним і відкритим для участі жіночих підприємств, офіційно зареєстрованих на території України. Він дасть можливість:

можливість удосконалити свою ідею та оцінити її цінності разом з експертами;

співпрацювати та партнеритись з іншими українськими підприємствами;

доступу до підтримки послуг на розвиток та просування ідеї/ініціативи/продукту;

вдосконалення навичок самопрезентації та презентації власної ідеї.

"Жінки успішно ведуть бізнес, адаптуючись до нових реалій і обираючи ефективні стратегії, навіть попри воєнні виклики. Women Partnership Hackathon, який підтримує Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", сприяє покращенню взаємодії жінок-підприємиць та будівництву мережі партнерств по всій країні. Шляхом ефективної комунікації та поширення інформації про можливості для жіночого бізнесу спільнота жінок-підприємиць дає відповідь викликам сьогодення, сприяючи розвитку підприємництва, створенню робочих місць та збільшенню надходжень податків в економіку країни", — говорить Олеся Залуська, керівниця Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Додамо, програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" втричі збільшила грантову підтримку для переробних підприємств. Тепер фінансування становитиме 11 млн доларів.

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