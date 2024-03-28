USAID підтримає підприємців: що потрібно зробити, щоб отримати обладнання або послуги

У межах угоди про партнерство з програмою USAID підприємства отримають до трьох позицій обладнання або маркетингових послуг з переліку найбільш затребуваних в Україні. Натомість бізнеси візьмуть зобов'язання щодо створення робочих місць та збільшення продажів.

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Про це йдеться на сторінці Агентства США по міжнародному розвитку у Facebook.

"Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запускає новий інструмент підтримки підприємців. Задля підвищення конкурентоспроможності українських бізнесів Програма укладатиме з українськими компаніями угоди про партнерство", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках угоди про партнерство підприємства отримають до трьох позицій обладнання або маркетингових послуг, які є найбільш популярними в Україні. У свою чергу, компанії зобов'яжуться створити нові робочі місця та збільшити обсяги продажів.

При цьому обладнання або послуги компанії обиратимуть самостійно.

Приклади обладнання, яке компанії можуть отримати в межах угоди про партнерство:

Холодильне обладнання;

Швейне обладнання;

Розкрійне обладнання;

Хлібопекарське обладнання;

Комп’ютерні верстати;

Верстати для лазерного різання;

Складські стелажі.

Приклади маркетингових послуг:

Послуги з розвитку бренду;

Допомога з просуванням у пошукових системах;

Розробка маркетингової стратегії;

Розробка експортної стратегії;

Консультаційні послуги з виходу на нові ринки;

Консультування з питань ощадливого виробництва.

Очікується, що компанії-партнери:

Матимуть у штаті від 10 співробітників на момент подання заявки;

Матимуть змогу інвестувати у власний розвиток;

Будуть готовими створити 20 робочих місць та/або згенерувати $1,5 млн від продажів під час реалізації угоди про партнерство.

Ознайомитись з деталями щодо подачі заявки можна за посиланням: https://chemonics.submittable.com/.../usaid/eligibility.

У USAID зауважують, що прийом заявок триватиме до 30 квітня.

"Не чекайте дедлайну та заповнюйте форму якомога швидше, оскільки всі заявки розглядатимуться одразу після надходження", - наголошують у агентстві.

Додамо, що вищі навчальні заклади, які були змушені релокуватися через військові дії, мають шанс отримати фінансування до $25,000 в рамках грантової програми "Мріємо та діємо", яка впроваджується за фінансової підтримки USAID.

Крім того, USAID сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу, розширенню грантових програм для підприємців, зокрема бізнесів на деокупованих територіях, і продовжуватиме програми підтримки експорту. Також USAID може підтримати Україну у залученні найбільших американських банків до інвестиційних проектів.

Фото: ua.depositphotos.com