USAID поддержит предпринимателей: что нужно сделать, чтобы получить оборудование или услуги

В рамках соглашения о партнерстве с программой USAID предприятия получат до трех позиций оборудования или маркетинговых услуг из списка наиболее востребованных в Украине. Взамен бизнесы примут обязательства по созданию рабочих мест и увеличению продаж.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом говорится на странице Агентства США по международному развитию в Facebook.

"Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускает новый инструмент поддержки предпринимателей. Для повышения конкурентоспособности украинских бизнесов Программа будет заключать с украинскими компаниями соглашения о партнерстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках соглашения о партнерстве предприятия получат до трех позиций оборудования или маркетинговых услуг, наиболее популярных в Украине. В свою очередь компании обяжутся создать новые рабочие места и увеличить объемы продаж.

При этом оборудование или услуги компании будут выбирать самостоятельно.

Примеры оборудования, которое компании могут получить в рамках соглашения о партнерстве:

Холодильное оборудование;

Швейное оборудование;

Раскройное оборудование;

Хлебопекарное оборудование;

Компьютерные станки;

Станки для лазерной резки;

Складские стеллажи.

Примеры маркетинговых услуг:

Услуги по развитию бренда;

Помощь с продвижением в поисковиках;

Разработка маркетинговой стратегии;

Разработка экспортной стратегии;

Консультационные услуги по выходу на новые рынки;

Консультирование по экономному производству.

Ожидается, что компании-партнеры:

Будут иметь в штате от 10 сотрудников на момент подачи заявки;

Будут иметь возможность инвестировать в собственное развитие;

Будут готовы создать 20 рабочих мест и/или сгенерировать $1,5 млн от продаж во время реализации соглашения о партнерстве.

Ознакомиться с деталями по подаче заявки можно по ссылке: https://chemonics.submittable.com/.../usaid/eligibility.

В USAID отмечают, что прием заявок продлится до 30 апреля.

"Не ждите дедлайна и заполняйте форму как можно скорее, поскольку все заявки будут рассматриваться сразу после поступления", - отмечают в агентстве.

Добавим, что высшие учебные заведения, вынужденные релоцироваться из-за военных действий, имеют шанс получить финансирование до $25,000 в рамках грантовой программы "Мечтаем и действуем", которая внедряется при финансовой поддержке USAID.

Кроме того, USAID будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса, расширению грантовых программ для предпринимателей, в частности, бизнесов на деоккупированных территориях, и будет продолжать программы поддержки экспорта. Также USAID может поддержать Украину в привлечении крупнейших американских банков в инвестиционные проекты.

Фото: ua.depositphotos.com