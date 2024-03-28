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Категория
Бизнес
Дата публикации

USAID поддержит предпринимателей: что нужно сделать, чтобы получить оборудование или услуги

USAID поддержит предпринимателей: что нужно сделать, чтобы получить оборудование или услуги
Фото: Depositphotos

В рамках соглашения о партнерстве с программой USAID предприятия получат до трех позиций оборудования или маркетинговых услуг из списка наиболее востребованных в Украине. Взамен бизнесы примут обязательства по созданию рабочих мест и увеличению продаж.

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Об этом говорится на странице Агентства США по международному развитию в Facebook.

"Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускает новый инструмент поддержки предпринимателей. Для повышения конкурентоспособности украинских бизнесов Программа будет заключать с украинскими компаниями соглашения о партнерстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках соглашения о партнерстве предприятия получат до трех позиций оборудования или маркетинговых услуг, наиболее популярных в Украине. В свою очередь компании обяжутся создать новые рабочие места и увеличить объемы продаж.

При этом оборудование или услуги компании будут выбирать самостоятельно.

Примеры оборудования, которое компании могут получить в рамках соглашения о партнерстве:

  • Холодильное оборудование;
  • Швейное оборудование;
  • Раскройное оборудование;
  • Хлебопекарное оборудование;
  • Компьютерные станки;
  • Станки для лазерной резки;
  • Складские стеллажи.

Примеры маркетинговых услуг:

  • Услуги по развитию бренда;
  • Помощь с продвижением в поисковиках;
  • Разработка маркетинговой стратегии;
  • Разработка экспортной стратегии;
  • Консультационные услуги по выходу на новые рынки;
  • Консультирование по экономному производству.

Ожидается, что компании-партнеры:  

  • Будут иметь в штате от 10 сотрудников на момент подачи заявки;
  • Будут иметь возможность инвестировать в собственное развитие;
  • Будут готовы создать 20 рабочих мест и/или сгенерировать $1,5 млн от продаж во время реализации соглашения о партнерстве.

Ознакомиться с деталями по подаче заявки можно по ссылке: https://chemonics.submittable.com/.../usaid/eligibility.

В USAID отмечают, что прием заявок продлится до 30 апреля.

"Не ждите дедлайна и заполняйте форму как можно скорее, поскольку все заявки будут рассматриваться сразу после поступления", - отмечают в агентстве.

Добавим, что высшие учебные заведения, вынужденные релоцироваться из-за военных действий, имеют шанс получить финансирование до $25,000 в рамках грантовой программы "Мечтаем и действуем", которая внедряется при финансовой поддержке USAID.

Кроме того, USAID будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса, расширению грантовых программ для предпринимателей, в частности, бизнесов на деоккупированных территориях, и будет продолжать программы поддержки экспорта. Также USAID может поддержать Украину в привлечении крупнейших американских банков в инвестиционные проекты.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко