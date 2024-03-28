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USAID поддержит предпринимателей: что нужно сделать, чтобы получить оборудование или услуги
В рамках соглашения о партнерстве с программой USAID предприятия получат до трех позиций оборудования или маркетинговых услуг из списка наиболее востребованных в Украине. Взамен бизнесы примут обязательства по созданию рабочих мест и увеличению продаж.
Об этом говорится на странице Агентства США по международному развитию в Facebook.
"Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускает новый инструмент поддержки предпринимателей. Для повышения конкурентоспособности украинских бизнесов Программа будет заключать с украинскими компаниями соглашения о партнерстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках соглашения о партнерстве предприятия получат до трех позиций оборудования или маркетинговых услуг, наиболее популярных в Украине. В свою очередь компании обяжутся создать новые рабочие места и увеличить объемы продаж.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
При этом оборудование или услуги компании будут выбирать самостоятельно.
Примеры оборудования, которое компании могут получить в рамках соглашения о партнерстве:
- Холодильное оборудование;
- Швейное оборудование;
- Раскройное оборудование;
- Хлебопекарное оборудование;
- Компьютерные станки;
- Станки для лазерной резки;
- Складские стеллажи.
Примеры маркетинговых услуг:
- Услуги по развитию бренда;
- Помощь с продвижением в поисковиках;
- Разработка маркетинговой стратегии;
- Разработка экспортной стратегии;
- Консультационные услуги по выходу на новые рынки;
- Консультирование по экономному производству.
Ожидается, что компании-партнеры:
- Будут иметь в штате от 10 сотрудников на момент подачи заявки;
- Будут иметь возможность инвестировать в собственное развитие;
- Будут готовы создать 20 рабочих мест и/или сгенерировать $1,5 млн от продаж во время реализации соглашения о партнерстве.
Ознакомиться с деталями по подаче заявки можно по ссылке: https://chemonics.submittable.com/.../usaid/eligibility.
В USAID отмечают, что прием заявок продлится до 30 апреля.
"Не ждите дедлайна и заполняйте форму как можно скорее, поскольку все заявки будут рассматриваться сразу после поступления", - отмечают в агентстве.
Добавим, что высшие учебные заведения, вынужденные релоцироваться из-за военных действий, имеют шанс получить финансирование до $25,000 в рамках грантовой программы "Мечтаем и действуем", которая внедряется при финансовой поддержке USAID.
Кроме того, USAID будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса, расширению грантовых программ для предпринимателей, в частности, бизнесов на деоккупированных территориях, и будет продолжать программы поддержки экспорта. Также USAID может поддержать Украину в привлечении крупнейших американских банков в инвестиционные проекты.
Фото: ua.depositphotos.com