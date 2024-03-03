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Экономика
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Украинским компаниям будет доступно финансирование от British International Investment

Министр экономики Украины Юлия Свириденко с генеральным директором British International Investment Ником ОДонохью. Фото: me.gov.ua
Министр экономики Украины Юлия Свириденко с генеральным директором British International Investment Ником ОДонохью. Фото: me.gov.ua

Кредитный лимит для украинских компаний от британского финансового учреждения British International Investment (BII) станет доступен уже с апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко с генеральным директором British International Investment Ником О'Донохью.

В BII заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине.

Эти средства станут доступны через платформу совместного инвестирования (Сo-Investment Platform) через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине.

“Благодарна British International Investment за то, что присоединился к перечню учреждений, готовых поддержать частный сектор Украины. Расширение лимита до 250 миллионов фунтов стерлингов — это поддержка, необходимая Украине для поддержания экономической стабильности и послевоенного восстановления. Ранее BII не было на карте международных финансовых институций, с которыми работает Украина. Радуюсь, что открываем для себя новых партнеров, а новые партнеры открывают для себя Украину”, - подчеркнула   Свириденко.

Она добавила, что также достигнута договоренность об углублении сотрудничества по определению наиболее эффективного способа сотрудничества с другими международными финансовыми организациями при осуществлении совместных инвестиций в Украине, усилении сотрудничества в рамках Платформы совместного инвестирования под руководством ЕБРР.

Напомним, потребности украинского частного сектора на 2024 год только в части промышленности и коммерции составляют 5,8 млрд. долларов США. При этом часть источников финансирования уже доступна для бизнеса.

Основные направления финансирования, которые Правительство, доноры и международные финансовые организации обеспечат в текущем году – гранты для возобновления и модернизации бизнеса, частичная компенсация процентных ставок по программе доступных кредитов 5-7-9%, поддержка украинских экспортеров через Экспортно-кредитное агентство, программы страхования военных рисков, стимулы для инвестиций в частный сектор, а также чрезвычайно важное направление – финансирование капитальных инвестиций и обновление оборудования пострадавших в результате войны отечественных предприятий.

Автор:
Светлана Манько