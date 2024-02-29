ЕБРР заинтересован приобщиться к восстановлению Херсонской и Николаевской областей

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в том, чтобы приобщаться к восстановлению Херсонской и Николаевской областей, существенно пострадавших от войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам встречи первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Мы искренне благодарны ЕБРР за постоянную поддержку Украины. Вклад банка в восстановление Украины сложно переоценить. В прошлом году выделили рекордные 2,1 млрд евро, из которых 50% средств были направлены на поддержку частного сектора. Это еще раз доказывает, что ЕБРР заинтересован в том, чтобы именно частный сектор стал основой восстановления Украины", - отметила Свириденко.

По ее словам, в этом году банк продолжит поддержку украинского бизнеса – уже разработан ряд конкретных проектов в сфере энергетики, производства, логистики, агросектора и других.

Кроме того, ЕБРР заинтересован в том, чтобы активно приобщаться к восстановлению Херсонской и Николаевской областей, существенно пострадавших во время войны.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили также страхование бизнеса от военных рисков, в том числе инструменты страхования судов, грузов в дороге или на складах. И возможности потенциального расширения страхования.

Не обошли вниманием сотрудничество между ЕБРР и финансовыми институтами развития (DFI). Соответствующий механизм – Платформа софинансирования – была начата для координации усилий по инвестированию в Украину, особенно в частный сектор. К платформе уже присоединились DFI из 19 стран.

"Частный сектор станет основой обновления Украины, поэтому для нас важно координировать усилия международных финансовых институтов для более эффективного и масштабного восстановления Украины с акцентом на частный сектор. Наше сотрудничество должно помочь восстановить экономику, промышленность, инфраструктуру и нормализовать жизнь людей в Украине. Для этого совместно с ЕБРР мы проведем серию воркшопов для усиления координации европейских агентств по развитию для восстановления Украины", - подчеркнула Свириденко.

Помощь Украине от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил рекордные €2,1 млрд в Украине в 2023 году после €1,7 млрд в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать €3 млрд в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на €4 млрд. до €34 млрд. с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около €1,6 млрд донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более €409 млн из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.