ЄБРР зацікавлений долучитися до відновлення Херсонської та Миколаївської областей

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зацікавлений у тому, щоб долучатися до відновлення Херсонської та Миколаївської областей, які суттєво постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України Юлії Свириденко з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Ми щиро вдячні ЄБРР за постійну підтримку України. Вклад банку у відновлення України важко переоцінити. Торік надали рекордні 2,1 млрд євро, з яких 50% коштів були спрямовані на підтримку приватного сектору. Це вкотре доводить, що ЄБРР зацікавлений у тому, щоб саме приватний сектор став основою відновлення України", - зауважила Свириденко.

За її словами, у цьому році банк продовжить підтримку українського бізнесу – вже розроблена низка конкретних проєктів у сферах енергетики, виробництва, логістики, агросектору та інших.

Крім того, ЄБРР зацікавлений у тому, щоб активно долучатися до відновлення Херсонської та Миколаївської областей, які суттєво постраждали під час війни.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили також страхування бізнесу від воєнних ризиків, зокрема інструменти страхування суден, вантажів у дорозі чи на складах. Й можливості потенційного розширення страхування.

Не оминули увагою співпрацю між ЄБРР та фінансовими інститутами розвитку (DFI). Відповідний механізм – Платформа співфінансування – була започаткована для координації зусиль щодо інвестування в Україну, особливо в приватний сектор. До платформи вже приєдналися DFI з 19 країн.

"Приватний сектор стане основою відновлення України, тому для нас важливо координувати зусилля міжнародних фінансових інституцій для більш ефективної та масштабної відбудови України з акцентом на приватний сектор. Наша співпраця має допомогти відновити економіку, промисловість, інфраструктуру та нормалізувати життя людей в Україні. Для цього, спільно із ЄБРР ми проведемо серію воркшопів для посилення координації європейських агенцій із розвитку для відновлення України", - підкреслила Свириденко.

Допомога Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав рекордні €2,1 млрд в Україні у 2023 році після €1,7 млрд у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати €3 млрд в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на €4 млрд до €34 млрд з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько €1,6 млрд донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад €409 млн з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.