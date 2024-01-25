У 2023 році ЄБРР виділив для України рекордні €2,1 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2023 році направив в Україну рекордну суму у розмірі €2,1 млрд. Для порівняння, у 2022 році сума складала €1,7 млрд.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

У повідомленні йдеться, що вже у жовтні 2023 року найбільший інституційний інвестор України перевищив свою мету інвестувати в країну €3 млрд протягом 2022-2023 років.

Зазначається, що у 2023 році у ЄБРР схвалили резолюцію щодо збільшення сплаченого капіталу Банку на €4 млрд, довівши його капітальну базу для підтримки України до €34 млрд. Очікується, що на період війни інвестиції в Україну продовжаться на рівна близько €1,5 млрд на рік. При цьому, як відзначили в ЄБРР, збільшення капіталу дасть змогу подвоїти активність, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022 та 2023 років ЄБРР вдалося мобілізувати для України майже €1,6 млрд у вигляді донорських коштів, включаючи незабезпечені гарантії. На додаток до значних внесків окремих донорів, зокрема Канади, Норвегії, Іспанії та Нідерландів, Європейський Союз надав майже половину донорських ресурсів.

У ЄБРР нагадали, що у 2023 році організація виділила €1 млрд лише приватному сектору, зокрема €600 млн у вигляді кредитування через партнерські фінансові установи в Україні та €400 млн обороту в рамках Програми сприяння розвитку торгівлі.

"По мірі того, як Україна наближається до третього року війни, ЄБРР готовий підтримувати її економіку та народ у ці скрутні часи. Підтримка працездатності приватного бізнесу та критично важливої інфраструктури має життєво важливе значення для продовження війни та підготовки до відновлення. За підтримки своїх акціонерів ЄБРР залишиться активним та підтримуючим інвестором в Україні", - заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

У ЄБРР зазначили, що інвестиції в Україні здійснюються за п'ятьма напрямками: енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

Головним у 2023 році стала підтримка енергетичної безпеки. Зокрема, йдеться про суму €200 млн, щоб допомогти українській газовій компанії "Нафтогаз" створити стратегічні запаси газу, а також €150 млн для НЕК "Укренерго" для проходження опалювального сезону.

Додамо, що президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від партнерів і сподівається на це що Сполучені Штати Америки виконають всі домовленості. Також Україна не втрачає надію отримати і обіцяні €50 млрд від Європейського Союзу.

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