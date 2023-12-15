Україна отримає від ЄБРР €150 млн для проходження опалювального сезону

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 150 млн євро, щоб допомогти НЕК "Укренерго" пройти опалювальний сезон.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна залучить від ЄБРР 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону. Підписали сьогодні відповідні угоди… Вдячні ЄБРР, зокрема пані президентці Оділь Рено-Бассо та всім партнерам за підтримку розвитку енергетичного сектору України", - написав він.

Він додав, що спільно з ЄБРР Україна також реалізовує проєкти комплексної реконструкції та відновлення магістральних енергетичних мереж у державі, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Енергосистема є слабшою, ніж була рік тому

Енергетична система є більш крихкою, ніж була рік тому: електростанції та підстанції все ще не відновлені після минулорічних нападів Росії, також є брак критичного обладнання, особливо трансформаторів.

"Відтоді мало що змінилося. Ми в набагато гіршій ситуації, ніж минулого року", – сказала в інтерв’ю Вікторія Войціцька, колишній депутат і старший член енергетичного комітету Верховної Ради України.

Заступник голови енергетичного комітету ВРУ Олексій Кучеренко також заявив, що повноцінно відновити енергетичні об’єкти менше ніж за рік неможливо.

Нагадаємо, внаслідок численних обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення постраждала половина всієї енергосистеми України. Деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню. Енергетики зробили все можливе, щоб підготуватися до опалювального сезону. Особлива увага приділялася захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків і споживачів під час надзвичайних ситуацій, які можуть бути викликані майбутніми обстрілами.

Раніше ЄБРР схвалив пакет фінансування у розмірі 372 млн євро для підтримки "Укренерго" для оперативного відновлення пошкоджень, завданих потужними ударами Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі.