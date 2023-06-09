ЄБРР надасть "Укрзалізниці" 200 млн євро: на що спрямують кошти

Європейський банк з реконструкції та розвитку виділить “Укрзалізниці” фінансування в сумі 200 млн євро в рамках проєкту “Надзвичайна підтримка української залізниці”. На ці кошти планується провести відновлення та модернізацію залізничної інфраструктури.

Про це повідомляють у пресслужбі УЗ.

Відповідну угоду підписали 9 червня віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад Олександр Кубраков, директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і голова правління "Укрзалізниця" Євген Лященко та член правління Антон Мішин.

Повідомляється, що термін погашення кредиту становитиме до 15 років, включно з пільговим періодом до 3 років.

Євген Лященко розповів, що це вже другий проєкт з фінансування "Укрзалізниці", який реалізується з ЄБРР з початку повномасштабного вторгнення.

"Перший проєкт дозволив підтримати стабільність компанії в складний період, а другий буде в першу чергу спрямований на пріоритетні інвестиційні проєкти", — зазначив він.

У ЄБРР зауважили, що за допомогою позики "Укрзалізниця" зможе збільшити транскордонну пропускну спроможність з Євросоюзом, усунувши вузькі місця в перетині кордону, а також відремонтувати відповідні ділянки залізничного полотна, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Кошти, виділені ЄБРР, будуть розділені на дві частини. 100 млн євро будуть спрямовані на відновлення залізничних коридорів з ЄС та для оновлення рухомого складу, а інша частина кредиту спрямується не забезпечення інклюзивності вокзалів і забезпечення стабільних та безперебійних перевезень.

Нагадаємо, про те, що ЄБРР може виділити "Укрзалізниці" кредит екстреної підтримки під суверенні гарантії на 200 млн євро, стало відомо ще на початку березня.

Торік ЄБРР зобов’язався інвестувати в Україну 3 млрд євро протягом 2022-2023 років. У 2022 році обсяг інвестицій склав 1,7 млрд євро. Зокрема, 150 млн євро було виділено "Укрзалізниці" на підтримку ліквідності.