"Укрзалізниця" вперше закупить рейки у французького виробника

"Укрзалізниця" вперше підписала прямий договір із французьким виробником рейок Saarstahl Rail, повідомив у Facebook член правління держкомпанії Орест Логунов.

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За його словами, цей контракт поможе відновити пошкоджені колії і замінити застарілі, що відпрацювали свій ресурс. Це, в свою чергу, дасть змогу збільшити швидкість і безпеку руху поточною колією. В Україні ж рейки до війни виробляв зруйнований нині металургійний комбінат "Азовсталь" в окупованому Росією Маріуполі.

"Довіру європейських (таких як Saarstahl) і глобальних виробників (таких як ExonMobil) забезпечуємо: 1) прозорими прямими контрактами, 2) великими обсягами закупівель, 3) виконанням зобов'язань, незважаючи навіть на військові ризики", - додав Логунов.

Як повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів, угоду щодо постачання рейок для "Укрзалізниці" виробництва Saarstahl на суму до 37,6 мільйона євро було підписано 13 грудня під час зустрічі прем'єра Дениса Шмигаля та міністра економіки, фінансів та промислового і цифрового суверенітету Франції Брюно Ле Мера у Парижі.

Крім неї, було підписано меморандум між Державним агентством автомобільних доріг та компанією Matière про постачання мостів на суму близько 25 мільйонів євро.

Також підписано договір гарантії між українським урядом та Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення кредиту на 300 мільйонів євро для НЕК "Укренерго" на екстрене відновлення мереж електропередачі.

Кошти також супроводжуються грантом 70 мільйонів євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання. Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 мільйонів євро допомоги для України.

Підписано було й довгострокову дорожню карту між урядами України та Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України. Окрім цього, українська сторона передала Франції листа про програму надання державних гарантій через інвестиційний банк Bpifrance Assurance Export на експорт посівного насіння до України на суму орієнтовно 20-25 мільйонів євро.

Джерело фото: ua.depositphotos.com