"Укрзалізниця" пропонує відстрочити виплати за єврооблігаціями на два роки

"Укрзалізниця" звернулася до держателів своїх єврооблігацій із погашенням у 2024 році на $594,9 млн під 8,25% та єврооблігацій-2026 на $300 млн під 7,875% із пропозицією відстрочити всі виплати за ними на два роки.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на прогнози групи на 2022 та 2023 фінансові роки та фінансовий план на 2023 рік, і, зокрема, на тлі нещодавньої інтенсифікації обстрілів інфраструктури з боку Росії, група вважає, що настав час ініціювати запит згоди, щоб завершити процес до виплати відсотків у січні 2023 року", - зазначається у біржових повідомленнях "Укрзалізниці".

Компанія підкреслила, що очікує на отримання чистих збитків від транспортної діяльності у 2022 та 2023 роках, які переважно розраховує компенсувати за рахунок субсидій із держбюджету, використовуючи їх для покриття операційних та капітальних витрат.

Очікується, що протягом цього періоду капітальні вкладення також будуть частково покриті фінансуванням міжнародних фінансових організацій.

"Укрзалізниця" нагадала, що незважаючи на безпрецедентну економічну та операційну невизначеність, за життєво важливої допомоги уряду змогла успішно та в повному обсязі обслужити відсоткові платежі, належні за своїм боргом за єврооблігаціями у липні 2022 року.

"З того часу оперативне середовище та економічні умови продовжували погіршуватися, і невідомо, коли закінчиться війна", - констатує "Укрзалізниця".

Компанія пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати у розмірі 0,5% від номіналу.

На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.

Термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 - з 15 липня 2026 року на 15 липня 2028 року, виплата купонів за кожним із випусків здійснюється раз на півроку.

Нагадаємо, Україна отримала необхідні згоди від власників єврооблігацій на відстрочення виплат та строків погашення за ними на два роки

Також Національна енергетична компанія "Укренерго", яка розмістила в листопаді 2021 року під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на 825 мільйонів доларів з прибутковістю 6,875%, також повідомила про згоду власників цих паперів на відстрочення виплат відсотків за ними та перенесення терміну їх погашення на два роки.