"Укрзализныця" предлагает отсрочить выплаты по еврооблигациям на два года

"Укрзализныця" обратилась к держателям своих еврооблигаций с погашением в 2024 году на $594,9 млн под 8,25% и еврооблигаций-2026 на $300 млн под 7,875% с предложением отсрочить все выплаты по ним на два года.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая прогнозы группы на 2022 и 2023 финансовые годы и финансовый план на 2023 год, подготовленный и подлежащий утверждению правительством Украины, и, в частности, на фоне недавней интенсификации обстрелов инфраструктуры со стороны России, группа считает, что пора инициировать запрос согласия, чтобы завершить процесс к выплате процентов в январе 2023 года", - отмечается в биржевых сообщениях "Укрзализныци".

Компания подчеркнула, что ожидает получения чистого ущерба от транспортной деятельности в 2022 и 2023 годах, которые преимущественно рассчитывает компенсировать за счет субсидий из госбюджета, используя их для покрытия операционных и капитальных расходов.

Ожидается, что в этот период капитальные вложения также будут частично покрыты финансированием международных финансовых организаций.

"Укрзализныця" напомнила, что несмотря на беспрецедентную экономическую и операционную неопределенность, удалось успешно и в полном объеме обслужить процентные платежи, причитающиеся по своему долгу по еврооблигациям в июле 2022 года.

"С тех пор оперативная среда и экономические условия продолжали ухудшаться и неизвестно, когда закончится война", - констатирует "Укрзализныця".

Компания предлагает вознаграждение за согласие отсрочить выплаты в размере 0,5% от номинала.

На отложенные купонные платежи также начисляются проценты по текущим ставкам, которые эмитент может либо выплатить полностью или частично в указанные два года, либо капитализировать.

Срок погашения еврооблигаций-2024 предлагается перенести с 9 июля 2024 на 9 июля 2026, а еврооблигаций-2026 - с 15 июля 2026 на 15 июля 2028, выплата купонов по каждому из выпусков осуществляется раз в полгода.

Напомним, Украина получила необходимые согласия от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года

Также Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", разместившая в ноябре 2021 года под гарантии государства дебютные пятилетние "зеленые" еврооблигации на 825 миллионов долларов с доходностью 6,875%, также сообщила о согласии владельцев этих бумаг на отсрочку выплат процентов по ним и перенесение сроков их погашение в два года.