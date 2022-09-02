"Укрзализныця" получит почти 100 миллионов евро от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития направит дополнительные 98,5 млн евро АО "Укрзализныця" по проекту "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соответствующее соглашение подписали 1 сентября министр финансов Сергей Марченко и Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Также руководитель "УЗ" Александр Камышин и Кавказа Маттео Патроне подписали Соглашение о внесении изменений в Соглашение о предоставлении кредита в рамках Проекта.

Внесение изменений в соглашения в рамках действующего Проекта электрификации украинской железной дороги позволит дополнительно направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн. евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей Укрзализныци.

Перепрофилированная часть кредита ЕБРР будет обеспечена гарантией правительства Франции или другой страны G7.

Как сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, средства будут направлены на организацию грузовых и пассажирских перевозок, эвакуационных рейсов, текущие ремонты.

"Это уже второй проект финансирования "Укрзализныци" с ЕБРР с начала войны. В начале лета ЕБРР уже выдал нам 50 млн евро, которые мы направили на преодоление последствий атак России на нашу железнодорожную инфраструктуру", - подчеркнул Камышин.

Напомним, 27 августа "Укрзализныця" открыла на границе с Румынией два участка: Рахов - Берлебаш - госграницу и Тересва - госграницу. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов в день.

Также недавно железнодорожники возобновили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова). 22 августа этим участком отправлен первый грузовой поезд.