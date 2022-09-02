"Укрзалізниця" отримає майже 100 мільйонів євро від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує додаткові 98,5 млн євро АТ "Укрзалізниця" за проєктом "Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка".

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що відповідну угоду підписали 1 вересня міністр фінансів Сергій Марченко та Директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Також керівник "УЗ" Олександр Камишін та Кавказу Маттео Патроне підписали Угоду про внесення змін до Угоди про надання позики в рамках Проекту.

Внесення змін до угод в рамках чинного Проекту електрифікації української залізниці дозволить додатково спрямувати частину кредиту ЄБРР в обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб Укрзалізниці.

Перепрофільована частина кредиту ЄБРР буде забезпечена гарантією Уряду Франції або іншої країни G7.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, кошти будуть направлені на організацію вантажних та пасажирських перевезень, евакуаційних рейсів, поточні ремонти.

"Це вже другий проект фінансування Укрзалізниці з ЄБРР з початку війни. На початку літа ЄБРР вже видав нам 50 млн євро, які ми направили на подолання наслідків атак Росії на нашу залізничну інфраструктуру", - підкреслив Камишін.

Нагадаємо, 27 серпня “Укрзалізниця” відкрила на кордоні з Румунією дві дільниці: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня.

Також нещодавно залізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області – Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова). 22 серпня цією дільницею відправлено перший вантажний поїзд.