"Укрзалізниця" у серпні експортувала рекордний з початку війни об'єм зерна

АТ "Укрзалізниця" у серпні 2022 року відвантажила на зовнішні ринки 1,6 млн тонн зернових вантажів, що в 1,74 разу перевищує показники липня (917 тис тонн). Показник став рекордним з початку повномасштабної російсько-української війни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає "Інтерфакс".

Він зазначив, що рекордного результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостей. Ткачов уточнив, що наземно у серпні УЗ перевезла 805 тис тонн зерна (у липні - 716 тис тонн) через прикордонні переходи на західному кордоні.

При цьому до портів залізницею доставили 795 тис тонн (у липні - 190 тис тонн). У серпні "Укрзалізниця" загалом завантажила у вагони 1,74 млн тонн зерна. Середньодобове навантаження вагонів досягло 56 тис тонн. На початку серпня цей показник варіювався в межах 24-40 тис тонн, але після початку роботи "зернового коридору" навантаження зросло до 50-80 тис тонн/добу.

"У нас навіть є рекорд середньодобового навантаження зерна 31 серпня – 91,53 тис тонн. Я бачу, що скоро ми дійдемо до порогу середньодобового навантаження у 100 тис тонн/добу, і я сподіваюся, що це буде вже у вересні. Загалом я бачу дуже позитивну динаміку у нас щодо перевезення зернових вантажів", - зазанавив заступник директора.

У серпні "Укрзалізниця" також експортувала через наземні прикордонні переходи та порти 107,9 тис тонн соняшникової олії та 148,7 тис тонн шротів усіх видів.

Нагадаємо, першим судном, яке вийшло з порту Одеси, став корабель Razoni, що попрямував до Лівану з вантажем у 27 тисяч тонн кукурудзи.

Тепер Україна планує наростити темпи експорту зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Україна до 3 млн тонн зерна щомісяця. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т.