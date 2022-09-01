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"Укрзалізниця" у серпні експортувала рекордний з початку війни об'єм зерна
АТ "Укрзалізниця" у серпні 2022 року відвантажила на зовнішні ринки 1,6 млн тонн зернових вантажів, що в 1,74 разу перевищує показники липня (917 тис тонн). Показник став рекордним з початку повномасштабної російсько-української війни.
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає "Інтерфакс".
Він зазначив, що рекордного результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостей. Ткачов уточнив, що наземно у серпні УЗ перевезла 805 тис тонн зерна (у липні - 716 тис тонн) через прикордонні переходи на західному кордоні.
При цьому до портів залізницею доставили 795 тис тонн (у липні - 190 тис тонн). У серпні "Укрзалізниця" загалом завантажила у вагони 1,74 млн тонн зерна. Середньодобове навантаження вагонів досягло 56 тис тонн. На початку серпня цей показник варіювався в межах 24-40 тис тонн, але після початку роботи "зернового коридору" навантаження зросло до 50-80 тис тонн/добу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У нас навіть є рекорд середньодобового навантаження зерна 31 серпня – 91,53 тис тонн. Я бачу, що скоро ми дійдемо до порогу середньодобового навантаження у 100 тис тонн/добу, і я сподіваюся, що це буде вже у вересні. Загалом я бачу дуже позитивну динаміку у нас щодо перевезення зернових вантажів", - зазанавив заступник директора.
У серпні "Укрзалізниця" також експортувала через наземні прикордонні переходи та порти 107,9 тис тонн соняшникової олії та 148,7 тис тонн шротів усіх видів.
Нагадаємо, першим судном, яке вийшло з порту Одеси, став корабель Razoni, що попрямував до Лівану з вантажем у 27 тисяч тонн кукурудзи.
Тепер Україна планує наростити темпи експорту зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Україна до 3 млн тонн зерна щомісяця. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т.