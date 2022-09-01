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"Укрзализныця" в августе экспортировала рекордный с начала войны объем зерна
АО "Укрзализныця" в августе 2022 года отгрузило на внешние рынки 1,6 млн. тонн зерновых грузов, что в 1,74 раза превышает показатели июля (917 тыс тонн). Показатель стал рекордным с начала полномасштабной российско-украинской войны.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, передает "Интерфакс".
Он отметил, что рекордный результат удалось достичь благодаря разблокированию украинских морских портов в рамках Стамбульских зерновых договоренностей. Ткачев уточнил, что наземно в августе УЗ перевезла 805 тыс тонн зерна (в июле - 716 тыс тонн) из-за пограничных переходов на западной границе.
При этом в порты по железной дороге доставили 795 тыс тонн (в июле - 190 тыс тонн). В августе "Укрзализныця" в общей сложности погрузила в вагоны 1,74 млн тонн зерна. Среднесуточная погрузка вагонов достигла 56 тыс тонн. В начале августа этот показатель варьировался в пределах 24-40 тыс тонн, но после начала работы "зернового коридора" нагрузка выросла до 50-80 тыс тонн/сутки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"У нас даже есть рекорд среднесуточной погрузки зерна 31 августа – 91,53 тыс тонн. Я вижу, что скоро мы дойдем до порога среднесуточной погрузки в 100 тыс тонн/сутки, и я надеюсь, что это будет уже в сентябре. В целом я вижу очень положительную динамику у нас по перевозке зерновых грузов", - отметил заместитель директора.
В августе "Укрзализныця" также экспортировала через наземные пограничные переходы и порты 107,9 тыс тонн подсолнечного масла и 148,7 тыс тонн шротов всех видов.
Напомним, первым судном, вышедшим из порта Одессы, стал корабль Razoni, направившийся в Ливан с грузом в 27 тысяч тонн кукурузы.
Теперь Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море до 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т.