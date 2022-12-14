"Укрзализныця" впервые закупит рельсы у французского производителя

"Укрзализныця" впервые подписала прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl Rail, сообщил в Facebook член правления госкомпании Орест Логунов.

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По его словам, этот контракт поможет восстановить поврежденные пути и заменить устаревшие и отработавшие свой ресурс. Это, в свою очередь, позволит увеличить скорость и безопасность движения по текущим путям. В Украине же рельсы до войны производил разрушенный ныне металлургический комбинат "Азовсталь" в оккупированном Россией Мариуполе.

"Доверие европейских (таких как Saarstahl) и глобальных производителей (таких как ExonMobil) обеспечиваем: 1) прозрачными прямыми контрактами, 2) большими объемами закупок, 3) исполнением обязательств, несмотря даже на военные риски", - добавил Логунов.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, соглашение о поставке рельсов для "Укрзализныци" производства Saarstahl на сумму до 37,6 миллиона евро было подписано 13 декабря в ходе встречи премьера Дениса Шмыгаля и министра экономики, финансов и промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэра в Париже.

Кроме него, был подписан меморандум между Государственным агентством автомобильных дорог и компанией Matière о поставках мостов на сумму около 25 миллионов евро.

Также подписан договор гарантии между украинским правительством и Европейским банком реконструкции и развития по привлечению кредита на 300 миллионов евро для НЭК "Укрэнерго" на экстренное восстановление сетей электропередачи.

Денежные средства также сопровождаются грантом 70 миллионов евро от Нидерландов на закупку высоковольтного оборудования. Кроме того, двустороннее соглашение с ЕБРР заключила Франция. Договоренность предусматривает еще 100 миллионов евро помощи для Украины.

Подписана была и долгосрочная дорожная карта между правительствами Украины и Франции по началу программы поддержки цифровой отрасли Украины. Кроме того, украинская сторона передала Франции письмо о программе предоставления государственных гарантий через инвестиционный банк Bpifrance Assurance Export на экспорт посевных семян в Украину на сумму ориентировочно 20-25 миллионов евро.

Источник фото: ua.depositphotos.com