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Категория
Бизнес
Дата публикации

"Укрзализныця" не будет отменять поезда в случае новых блекаутов – председатель правления

"Укрзализныця" не будет отменять поезда в случае новых блекаутов – председатель правления

"Укрзализныця" не будет отменять пассажирские поезда в случае новых блекаутов, как и не отменяла их после блэкаута 23 ноября.

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Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", - сказал он.

По его словам, задержки поездов – это неизбежное последствие любого блекаута.

"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", - подчеркнул Камышин.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Из-за обстрелов 23 ноября ряд поездов прибывали с задержкой, а обесточенные вокзалы перешли на резервное питание.

Автор:
Нина Комащенко