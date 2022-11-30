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"Укрзализныця" не будет отменять поезда в случае новых блекаутов – председатель правления
"Укрзализныця" не будет отменять пассажирские поезда в случае новых блекаутов, как и не отменяла их после блэкаута 23 ноября.
Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы не отменяем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше", - сказал он.
По его словам, задержки поездов – это неизбежное последствие любого блекаута.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", - подчеркнул Камышин.
Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.
Из-за обстрелов 23 ноября ряд поездов прибывали с задержкой, а обесточенные вокзалы перешли на резервное питание.