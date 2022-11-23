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Транспорт
Дата публикации

Ряд поездов идут с задержками из-за российских обстрелов

Ряд поездов идут с задержками из-за российских обстрелов

Ряд поездов задерживаются в среду, 23 ноября, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине. Обесточенные вокзалы переходят на резервное питание.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По состоянию на 16:00 12 рейсов задерживаются на час или более:

  • №87/86 Ковель – Запорожье (задержка 1 ч 30 мин);
  • №749/750 Киев – Ужгород (задержка 1 ч 16 мин);
  • №17/18 Харьков – Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);
  • №235/236 Одесса – Черновцы (задержка 1 ч 13 мин);
  • №25/26 Одесса – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
  • №61/62 Харьков – Одесса (задержка 1 ч 10 мин);
  • №5/6 Запорожье – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
  • Вена – Киев (задержка 1 ч 8 мин);
  • №750/749 Ужгород – Киев (задержка 1 ч 8 мин);
  • №715/716 Киев - Перемышль (задержка 1 час 2 мин);
  • №701/702 Винница – Чернигов (задержка 1 ч 2 мин);
  • №31/32 Перемышль - Запорожье (задержка 1 час).

"Обесточенные вокзалы "Укрзализныци" переходят на резервное питание, первыми восстановлены Киев, Харьков и Винница. Здесь развернуты укрытия и пункты безопасного ожидания, пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные участки в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Компания привлекла резервные тепловозы.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

Автор:
Нина Комащенко