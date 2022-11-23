Ряд поездов идут с задержками из-за российских обстрелов

Ряд поездов задерживаются в среду, 23 ноября, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине. Обесточенные вокзалы переходят на резервное питание.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По состоянию на 16:00 12 рейсов задерживаются на час или более:

№87/86 Ковель – Запорожье (задержка 1 ч 30 мин);

№749/750 Киев – Ужгород (задержка 1 ч 16 мин);

№17/18 Харьков – Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);

№235/236 Одесса – Черновцы (задержка 1 ч 13 мин);

№25/26 Одесса – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);

№61/62 Харьков – Одесса (задержка 1 ч 10 мин);

№5/6 Запорожье – Рахов (задержка 1 ч 10 мин);

Вена – Киев (задержка 1 ч 8 мин);

№750/749 Ужгород – Киев (задержка 1 ч 8 мин);

№715/716 Киев - Перемышль (задержка 1 час 2 мин);

№701/702 Винница – Чернигов (задержка 1 ч 2 мин);

№31/32 Перемышль - Запорожье (задержка 1 час).



"Обесточенные вокзалы "Укрзализныци" переходят на резервное питание, первыми восстановлены Киев, Харьков и Винница. Здесь развернуты укрытия и пункты безопасного ожидания, пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные участки в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Компания привлекла резервные тепловозы.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.