Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Низка потягів затримується через російські обстріли

Низка потягів затримується через російські обстріли

Низка потягів затримується у середу, 23 листопада, через російські обстріли енергетичної інфраструктури в Україні. Знеструмлені вокзали переходять на резервне живлення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Станом на 16:00 12 рейсів затримуються на годину або більше:

  • №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
  • №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
  • №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв); 
  • №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв); 
  • №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв); 
  • №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв); 
  • №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв); 
  • Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв); 
  • №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв); 
  • №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв); 
  • №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв); 
  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).

"Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення, першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Компанія задіяла резервні тепловози.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії. 

Автор:
Ніна Комащенко