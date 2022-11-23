- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Низка потягів затримується через російські обстріли
Низка потягів затримується у середу, 23 листопада, через російські обстріли енергетичної інфраструктури в Україні. Знеструмлені вокзали переходять на резервне живлення.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Станом на 16:00 12 рейсів затримуються на годину або більше:
- №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
- №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
- №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
- №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);
- №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);
- №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
- Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);
- №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);
- №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);
-
№31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).
"Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення, першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Компанія задіяла резервні тепловози.
Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.