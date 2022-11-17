"Укрзализныця" открыла продажу символических билетов в Севастополь

17 ноября "Укрзализныця" открывает продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь. Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Учитывая 2,5 тысячи проданных билетов и чрезвычайное любопытство украинцев к проекту " Билеты к победе ", который "Укрзализныця "запустила вместе с платформой UNITED24, мы решили, что просто не имеем права ограничиваться пятью городами, билеты на поезда к которым уже в продаже", - отметили в УЗ.

Поэтому 17 ноября "Укрзализныця" открывает продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь.

"Напоминаем, что воспользоваться этими билетами можно будет сразу после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, мы пошлем благотворителям письмо с информацией обо всех деталях относительно выбранного рейса", - подчеркнули в УЗ.

Отмечается, что рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

Оформить символический билет можно здесь.

Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

"Работаем на победу и мечтаем о поднятии украинских флагов над вокзалами всех наших городов", - отметили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" и фандрейзинговая платформа UNITED24 объявили о старте проекта "Билеты к победе". В его рамках можно купить благотворительный билет на первые три рейса поездов из столицы в пять городов: уже освобожденный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Отметим, "Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.